Ягудин расказал, в чем сила Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение о том, в чем видит силу двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой. Он ответил на вопрос подписчиков в Instagram.

— В чем сила Медведевой?

— В характере и нереальной работоспособности, — написал Ягудин.

На тренировке перед стартом чемпионата России 20-летняя фигуристка в ходе падения сломала один из коньков. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, и таким образом, не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира.