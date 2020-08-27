Ягудин против поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Правила могут изменить из-за самоубийства Александровской

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин выступил против поднятия возрастного ценза в фигурном катанию. ISU рассмотрит вопрос о поднятии возрастного ценза с 15 лет до 17. Вопрос обсудят на конгрессе в 2021 году. Причиной стало самоубийство австралийской фигуристки российского происхождения Екатерины Александровской.

— Чуть более полугода назад мы не могли себе представить, что все будут несколько месяцев сидеть по домам, а массовые мероприятия отменят, — цитируют «Известия» Ягудина. — Последние события показали, что в мире возможно все. Я видел новость про конгресс ISU, но всегда был против повышения возрастного ценза. При любой системе есть довольные и недовольные. Наверное, многих не устраивает, что в женском одиночном катании практически бесполезно с нами бороться. Возможно, этот факт и двигает людьми в конгрессе.

Запрещать и умышленно отодвигать прогресс не на руку спорту. Людям надо давать возможность показывать то, что они умеют, вне зависимости от возраста, нации или религии. Фигурист не виноват, что он в столь юном возрасте может делать то, что не могут делать его соперники в более зрелом. Лучше смотреть на молодых спортсменов, которые покоряют все новые и новые технические вершины, чем на 20-30-летних, которые отбывают свой номер.