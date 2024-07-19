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Ягудин — о пятерных: «Раньше никто не верил в четверной аксель, но он есть»

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что появление обновленного документа Международного союза конькобежцев (ISU) с базовой стоимостью пятерных прыжков свидетельствует о прогрессе фигурного катания.

«Это нормально — все развивается и фигурное катание в том числе. Раньше, лет двадцать назад, один-два четверных прыжка прыгали, от силы три, а сейчас без четырех-пяти четверных в принципе можно даже не выходить на мировую арену. Но я лично верю, что будет прогресс и дальше. Никто не верил в четверной аксель, но он есть. И за Ильей Малининым потянулись другие фигуристы — тот же Владислав Дикиджи, и другие попытки имеются. Дикиджи выехал, другие близки к этому», — приводит слова Ягудина ТАСС.

В пятницу, 19 июля, ISU опубликовал обновленный документ с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании. Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов. Ранее данный элемент ультра-си не имел базовой стоимости.

Источник: ТАСС
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Международный союз конькобежцев присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам

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