Ягудин про Бузову: «Она во МХАТе Горького, она заслужила это»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании и телеведущий Алексей Ягудин прокомментировал скандал с участием спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в телеэфире.

«По поводу Губерниева — не он же приглашал Ольгу Бузову в тот эфир, поэтому не ему судить, — отметил Ягудин в эфире «Русского Радио». - Отталкиваясь от того, как она работала и вела себя во время проекта «Ледниковый период», хочу сказать: она крутая личность. Можно сидеть на диване и писать негативные комментарии, а можно поднять ленивую задницу и пойти что-нибудь сделать. Она работает 24 часа в сутки. Она во МХАТе Горького, она заслужила это».

14 июня во время прямого эфира, посвященного чемпионату Европы по футболу и сборной России, комментатор Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.