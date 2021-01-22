Ягудин примет участие в командном турнире в Москве

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился ожиданиями от командного турнира, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.

«Рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире! Будет очень волнительно, даже, страшно, но... предложили, долго принимал решение и... была не была, мне нечего терять. Знаю одно, будет нереально. Начинаю подготовку немедленно», — написал Ягудин в Instagram.

Турнир состоится в Москве, он начнется 5 февраля, а завершится 7 числа. Капитанами команд выступят две именитые и титулованные фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева.

Распределение участников по командам будет производится при помощи жеребьевки, которая состоится позднее.