ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Ягудин примет участие в командном турнире в Москве

15:10
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился ожиданиями от командного турнира, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.

«Рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире! Будет очень волнительно, даже, страшно, но... предложили, долго принимал решение и... была не была, мне нечего терять. Знаю одно, будет нереально. Начинаю подготовку немедленно», — написал Ягудин в Instagram.

Турнир состоится в Москве, он начнется 5 февраля, а завершится 7 числа. Капитанами команд выступят две именитые и титулованные фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева.

Распределение участников по командам будет производится при помощи жеребьевки, которая состоится позднее.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир