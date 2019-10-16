Ягудин показал нежное фото с Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал информацию об операции жены Татьяны Тотьмяниной в одной из онкологических клиник Москвы. В Instagram он выложил фото из больничной палаты.

— Татьяна Тотьмянина не хотела фотографироваться, так как не в форме сейчас и некрасивая. А я считаю, что шикарная, что с желчным, что без, — написал Ягудин.

37-летней Тотьмяниной была сделана операция по удалению желчного пузыря, в котором обнаружили новообразование.