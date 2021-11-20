«Невероятной силы человек». Ягудин похвалил Щербакову за выступление после падения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отметил выступление россиянки Анны Щербаковой на «Гран-при Франции». Россиянка допустила падение по ходу произвольной программы, но потом собралась и все равно заняла итоговое первое место.

«Какой она боец. Сколько раз одна это доказывала. Она выходила и побеждала. Просто громила всех.

Мы ахнули, когда случилось падение. Стали гадать, что будет дальше?

Я не понимаю, как это происходит. Молодец, просто умничка. Такое тяжелое падение, но потом... Будто и не было этого падения. Я вдвойне ее зауважал. Невероятной силы фигуристка и человек. Просто феноменально», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.