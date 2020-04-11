Ягудин поделился фотографией в женском парике и ботильонах

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в своем официальном Instagram опубликовал фотографию в женском парике, ботильонах и подушке.

— Аделина Сотникова завела, — подписал Ягудин. — Платья не ношу, но подушек до хрена, терять возможность поучаствовать в #pillowchallenge нет смысла, делать то больше нечего. А теперь ждем комментарии: пидарасина!

Из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований отменены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.