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Ягудин поделился фотографией в женском парике и ботильонах

21:43
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в своем официальном Instagram опубликовал фотографию в женском парике, ботильонах и подушке.

— Аделина Сотникова завела, — подписал Ягудин. — Платья не ношу, но подушек до хрена, терять возможность поучаствовать в #pillowchallenge нет смысла, делать то больше нечего. А теперь ждем комментарии: пидарасина!

Из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований отменены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

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