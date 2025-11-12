Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

12 ноября, 13:25

Ягудин поддержал Плющенко-младшего после выступления в шоу с температурой: «У него мегапрофессиональные родители»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об участии Александра Плющенко в шоу в начале ноября с температурой. Тогда после выступления 12-летнему фигуристу понадобилась помощь врачей.

— Кто говорил про родителей-абьюзеров? Комментаторы в интернете? Это те люди, у которых нет ничего интересного в жизни, вот они и заходят на спортивные сайты и что-то пишут. Я даже не могу представить ситуацию, при которой после условного спортивного события я пошел бы под какой-то новостью давать свои комментарии. Я уже говорил: идите лучше почитайте книжки, погуляйте с собакой, обнимите свою супругу или супруга. Используйте время с умом.

Людям всегда все не нравится. С температурой выступал — отвратительные родители. Без температуры выступал — все равно все плохо! В любой ситуации постоянно найдутся люди, считающие, что все в корне неправильно.

У Саши Плющенко есть родители. Мама, которая собаку съела в шоу-бизнесе и мегапрофессиональный продюсер. И отец, мегапрофессиональный спортсмен. И думаю, если бы они чувствовали, что угроза здоровью несовместима с выступлением, то Александр пропустил бы данное мероприятие. Раз он вышел, то они вместе приняли решение, думаю, и со слов Саши, что он способен кататься.

Я помню фразу Алексея Николаевича Мишина: «Человек показывает свои лучшие результаты в дни, когда он болен». И правда, было такое не раз, когда ты не в лучшем состоянии здоровья приезжаешь на турнир, и в итоге результат лучше, нежели когда ты абсолютно готов. Я понимаю, что некорректно сравнивать ситуации, но у Александра есть родители, и они принимают решение вместе с сыном. А что люди недовольны... Поверьте, им покажи палец — они скажут, почему этот, почему не какой-то другой, почему под таким углом и так далее. Ну вот люди считают, что могут вмешиваться. Конечно, пускай они свое мнение высказывают, но оно не очень интересно, — ответил Ягудин.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Ягудин
Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Читайте также
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фигурист Даниелян начал тренерскую карьеру: «Как все успеваю? С божьей помощью»

Фигуристки Петросян и Горбачева внесены в базу «Миротворца»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости