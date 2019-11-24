Ягудин поблагодарил Воронова за непопадание американца Брауна в Финал «Гран-при»
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поздравил российских фигуристов, завоевавших медали японского этапа «Гран-при», в том числе с золотом Алену Косторную и с бронзой Алину Загитову.
— Закончился NHK! Алена Косторная, Александра Степанова/Иван Букин, Александр Галлямов и Анастасия Мишина, Алина Загитова, спасибо всем! — написал Ягудин.
А впереди — Италия, впереди-Турин, впереди- Финал «Гран-При», будем держать за всех кулачки. P. S. А еще, спасибо огромнейшее, Сергею Воронову за то, что мой «любимый» Джейсон Браун не попал в финал, иначе, это был бы позор!
Воронов занял на японском этапе серии четвертое место, а американец Джейсон Браун стал пятым и не попала в Финал «Гран-при».
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