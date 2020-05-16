«Ягудин пил, и они с Башаровым избивали битами журналистов». Жесткие высказывания блогера в эфире Первого канала

Во время ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале блогер Елена Родина обвинила в пьяных дебошах олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.

— Леша Ягудин пил когда-то. Они вместе с Маратом Башаровым бейсбольными битами избивали журналистов. Это реальная история, — заявила Родина. — А сейчас Леша Ягудин по всем центральным каналам и позволяет себе хамство в соцсетях, но вроде бы уже не пьет.