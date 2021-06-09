Ягудин ответил, чего не хватает российским фигуристам: «Количества четверных прыжков и яиц»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в одиночном катании Алексей Ягудин ответил в Instagram на вопросы подписчиков.

— Вы здорово построили жизнь вне льда. Как? Почему другие не могут?

— Очень просто. Помимо желания быть кем-то, есть определенные действия, а не просто мечты. Нужно поднимать свою задницу и работать. Других вариантов не существует.

— Чего не хватает нашим одиночникам: выносливости или стрессоустойчивости?

— Количества четверных прыжков и яиц. А в остальном все шикарно!