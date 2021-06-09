Ягудин ответил, чего не хватает российским фигуристам: «Количества четверных прыжков и яиц»
18:45
Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в одиночном катании Алексей Ягудин ответил в Instagram на вопросы подписчиков.
— Вы здорово построили жизнь вне льда. Как? Почему другие не могут?
— Очень просто. Помимо желания быть кем-то, есть определенные действия, а не просто мечты. Нужно поднимать свою задницу и работать. Других вариантов не существует.
— Чего не хватает нашим одиночникам: выносливости или стрессоустойчивости?
— Количества четверных прыжков и яиц. А в остальном все шикарно!
Instagram Алексея Ягудина. Фото Instagram
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