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Ягудин ответил, чего не хватает российским фигуристам: «Количества четверных прыжков и яиц»

18:45
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» Instagram Алексея Ягудина. Фото Instagram
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в одиночном катании Алексей Ягудин ответил в Instagram на вопросы подписчиков.

— Вы здорово построили жизнь вне льда. Как? Почему другие не могут?

— Очень просто. Помимо желания быть кем-то, есть определенные действия, а не просто мечты. Нужно поднимать свою задницу и работать. Других вариантов не существует.

— Чего не хватает нашим одиночникам: выносливости или стрессоустойчивости?

— Количества четверных прыжков и яиц. А в остальном все шикарно!

Instagram Алексея Ягудина. Фото Instagram
Instagram Алексея Ягудина. Фото Instagram

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