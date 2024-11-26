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Сегодня, 15:00

Ягудин отметил рост числа людей, занимающихся спортом в России

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что все больше людей занимаются спортом по всей России. Такое мнение он высказал во время сессии «Диалог о будущем» на конференции «Спорт и общество: энергия изменений».

«Мне радостно, что есть акцент на развитие дворового спорта. Мы ведь тоже много времени проводили во дворах, играли в футбол, хоккей: во все что угодно. Мне приятно, что появляются спортивные коробки. Спорт — он не для избранных, к нему доступ должен иметь каждый. Спорт стал более доступным для людей, я езжу по всей стране и вижу, что все больше и больше людей им занимаются. И не только молодые, но и бабушки с дедушками», — цитирует Ягудина ТАСС.

Конференция «Спорт и общество: энергия изменений» проходит в рамках программы «Сила спорта», созданной благотворительным фондом Владимира Потанина.

Источник: ТАСС
Алексей Ягудин
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