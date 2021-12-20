Ягудин осудил «истерию» звезд вокруг оценок в «Ледниковом периоде»: «Ребят, вы состоявшиеся люди»

Олимпийский чемпион, ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал о том, как звезды реагируют на низкие оценки в шоу.

— Максим Траньков говорил, что жестко отсудил номер Евгении Медведевой и Дани Милохина по мотивам «Снежной королевы», потом посмотрел по телевизору, и вроде бы все было хорошо. А оценки уже стоят.

— Есть такое негласное правило: недоволен оценками — работай больше. Чтобы не было таких моментов, когда возникают вопросы — ставить 5,9 или 6,0. Или даже 5,8. Меня так учили. В этом проекте все равно ведь есть спортивная составляющая.

Татьяна Тарасова говорила мне, что в спорте надо быть даже не на две, а на десять голов выше — тогда не будет спорных решений. В «Ледниковом периоде», конечно, больше шоу, но оценки все равно есть, поэтому это правило работает.

Эту истерию по поводу 6,0, 5,8 или 5,7 я вообще не понимаю. Участники сходят с ума! И эта история постоянна и циклична. Она была и в прошлом году, особенно ближе к финалу. Вдруг какая-то невысокая оценка, и сразу такое расстройство! Я не понимаю. Ну ребят, вы состоявшиеся люди, известные, успешные в своих профессиях, с детьми... и расстраиваться из-за каких-то 5,9 — вообще не понимаю смысла.

— Тут даже больше расстройства и недовольства оценками, чем в спортивном фигурном катании?

— Понятно, нельзя сравнить проигрыш чемпионата мира или Олимпиады с поражением на «Ледниковом периоде». Лично у меня проигрыш «Ледникового периода» заканчивался на следующий день после съемок. В спорте поражение остается в тебе надолго, потому что это твоя основная профессия. «Ледниковый период» я воспринимаю как шоу! Это развлечение для людей. Мы показываем, как люди, не имеющие опыта в фигурном катании, катаются и что из этого получается. Все.

Я подходил, но смысла нет объяснять людям — сегодня 5,9, завтра 6,0. У вас что, жизнь поменяется? На чем вы делаете акцент? А они делают. Наверное, это показатель того, что люди приходят не просто так покататься. Покататься можно и в центральном парке в Москве.

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