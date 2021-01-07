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Ягудин охарактеризовал Плющенко: «Он был мужик с яйцами»

09:55
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» рассказал, как повлиял на мужское одиночное фигурное катание Евгений Плющенко, сейчас работающий тренером.

«Мне кажется, что Женя в плане спорта — гениальный спортсмен. 4 Олимпиады — какой-то невероятный подвиг. Он — человек про стабильность, про которую я говорил. Сейчас мы не берем ОИ-2002, говорим про всю его карьеру. Он очень сильно продвинул мужское одиночное катание в нашей стране. Он был из тех... знаете, как говорят — мужик с яйцами. Это про него. Если мы говорим про спортсмена», — сказал Ягудин.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/kFB2rjJp7ng

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