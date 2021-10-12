Ягудин оценил шансы Туктамышевой на попадание в олимпийскую сборную
12 октября, 17:55
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил шансы Елизаветы Туктамышевой на попадание в олимпийскую сборную.
«Попадет ли в олимпийскую сборную? Да, если займет место в тройке на чемпионате России. Есть ли шанс? Да, он есть у всех и всегда», — написал Ягудин в сторис Instagram.
Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram
В октябре на турнире Finlandia Trophy Туктамышева прыгнула тройной аксель в короткой программе, а в произвольной программе чисто исполнила два тройных акселя. Она набрала по сумме выступлений 233,30 балла и заняла второе итоговое место.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю