Ягудин оценил шансы Туктамышевой на попадание в олимпийскую сборную

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил шансы Елизаветы Туктамышевой на попадание в олимпийскую сборную.

«Попадет ли в олимпийскую сборную? Да, если займет место в тройке на чемпионате России. Есть ли шанс? Да, он есть у всех и всегда», — написал Ягудин в сторис Instagram.

Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram

В октябре на турнире Finlandia Trophy Туктамышева прыгнула тройной аксель в короткой программе, а в произвольной программе чисто исполнила два тройных акселя. Она набрала по сумме выступлений 233,30 балла и заняла второе итоговое место.