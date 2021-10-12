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Ягудин оценил шансы Туктамышевой на попадание в олимпийскую сборную

12 октября, 17:55
Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил шансы Елизаветы Туктамышевой на попадание в олимпийскую сборную.

«Попадет ли в олимпийскую сборную? Да, если займет место в тройке на чемпионате России. Есть ли шанс? Да, он есть у всех и всегда», — написал Ягудин в сторис Instagram.

Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram
Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram

В октябре на турнире Finlandia Trophy Туктамышева прыгнула тройной аксель в короткой программе, а в произвольной программе чисто исполнила два тройных акселя. Она набрала по сумме выступлений 233,30 балла и заняла второе итоговое место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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