Ягудин оценил итоги женской короткой программы на Кубке Первого канала

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал корреспонденту «СЭ» итоги женкой короткой программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Все за исключением Самоделкиной, у которой в прокате был один недокрут, откатались чисто. Молодцы, посмотрим, что будет завтра. Все равно есть сдерживающий фактор в виде невозможности исполнения четверных прыжков в короткой программе. Знаем, что Софья Самоделкина единственная из тех, кто владеет всеми четверными прыжками, в том числе тройным акселем. Завтра будет очень интересно, кто на какие четверные пойдет, и в каком количестве, в каком качестве прыжки будут исполнены», — сказал Ягудин «СЭ».

По итогам короткой программы у женщин на Кубке Первого канала наибольшее количество баллов набрала Камила Валиева (83,63). Второе место заняла Анна Щербакова (82,90), а Елизавета Туктамышева стала третьей (81,63).

27 марта фигуристы выступят с произвольными программами, начало — 17.15.