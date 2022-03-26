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Сегодня, 22:50

Ягудин оценил итоги женской короткой программы на Кубке Первого канала

Георгий Скобликов
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал корреспонденту «СЭ» итоги женкой короткой программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Все за исключением Самоделкиной, у которой в прокате был один недокрут, откатались чисто. Молодцы, посмотрим, что будет завтра. Все равно есть сдерживающий фактор в виде невозможности исполнения четверных прыжков в короткой программе. Знаем, что Софья Самоделкина единственная из тех, кто владеет всеми четверными прыжками, в том числе тройным акселем. Завтра будет очень интересно, кто на какие четверные пойдет, и в каком количестве, в каком качестве прыжки будут исполнены», — сказал Ягудин «СЭ».

По итогам короткой программы у женщин на Кубке Первого канала наибольшее количество баллов набрала Камила Валиева (83,63). Второе место заняла Анна Щербакова (82,90), а Елизавета Туктамышева стала третьей (81,63).

27 марта фигуристы выступят с произвольными программами, начало — 17.15.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
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