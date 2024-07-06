Ягудин — о нейтральных россиянах на Олимпиаде: «Они не бомжи и не предатели»

Олимпийский чемпион, фигурист и шоумен Алексей Ягудин объяснил «СЭ» свое отношение к Играм в Париже и участвующим на ней россиянам.

— Буду болеть за россиян, я всегда говорил, что если есть любая возможность поехать, то надо лететь и выступать. Нейтральный статус? Мы не первый раз в такой ситуации, без флага и гимна. Все прекрасно знают, что Медведев — российский теннисист. Они не бомжи и не предатели. Собираюсь смотреть и болеть, — сказал Ягудин.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В четверг, 4 июля, МОК опубликовал обновленный список допущенных до турнира россиян. В него вошли 22 представителя 8 видов спорта.