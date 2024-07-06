Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Олимпиада

Сегодня, 13:25

Ягудин — о нейтральных россиянах на Олимпиаде: «Они не бомжи и не предатели»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион, фигурист и шоумен Алексей Ягудин объяснил «СЭ» свое отношение к Играм в Париже и участвующим на ней россиянам.

— Буду болеть за россиян, я всегда говорил, что если есть любая возможность поехать, то надо лететь и выступать. Нейтральный статус? Мы не первый раз в такой ситуации, без флага и гимна. Все прекрасно знают, что Медведев — российский теннисист. Они не бомжи и не предатели. Собираюсь смотреть и болеть, — сказал Ягудин.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В четверг, 4 июля, МОК опубликовал обновленный список допущенных до турнира россиян. В него вошли 22 представителя 8 видов спорта.

Алексей Ягудин
МОК
0
Читайте также
Глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции при терактах
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Украина требует от МОК аннулировать приглашение на Олимпиаду для девяти россиян
«Не вижу смысла участвовать». Как наши теннисисты объясняют отказ от Олимпиады
Российский пловец Сомов принял приглашение МОК выступить на Олимпийских играх
Олимпийский чемпион Легков: «Если спортсмен поедет на Игры-2024, не буду его осуждать»
Валуев — о россиянах на Олимпиаде: «Можно только посочувствовать. Пусть потом не обижаются»
В ITF назвали опубликованный список допущенных российских теннисистов на Игры-2024 финальным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева пообещала позвать на свое ледовое шоу Тюкавина

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости