Фигурное катание
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Ягудин обматерил журналиста на детском мастер-классе

18:05

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин в нецензурной форме наругался на корреспондента Новокузнецк.ru во время мастер-класса для юных фигуристов, сообщает сайт издания. Ягудин проводил мастер-класс для воспитанников новокузнецкой секции фигурного катания.

В самом начале мероприятия фигурист находился с детьми на льду недалеко от борта и что-то им объяснил. Внезапно он отвлекся и обратил внимание на проходящего с другой стороны борта корреспондента Новокузнецк.ru с фотоаппаратом в руках. Несколько секунд фигурист пристально смотрел на журналиста, после чего громко выматерился и добавил: «Дайте нормально поработать!». Затем Алексей Ягудин и юные спортсмены отъехали ближе к центру площадки, и мастер-класс продолжился.

Через несколько минут Ягудин прогнал оператора, пытавшегося снять мастер-класс на льду.

Дополнительная информация

https://novokuznetsk.ru/2019/12/24/znamenityj-figurist-aleksej-yagudin-vyrugalsya-matom-na-detskom-master-klasse-v-novokuznetske/

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