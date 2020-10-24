Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценили выступление Дарьи Усачевой в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Ученица Этери Тутберидзе показала лучший результат в программе — 78,41.

Нечего сказать, если действительно хорошо, — сказал Ягудин в эфире Первого канала. — Выступление смотрел, затаив дыхание. Даша прыгает словно с воздушным шариком, так легко.

— Очень хорошая программа Глейхенгауза, хочется его поздравить, — добавила Тарасова. — Была небольшая потеря равновесия на флипе в каскаде, но Даша молодец, что вытянула. Она катается легко, воздушно.