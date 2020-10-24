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Ягудин — о выступлении Усачевой: «Даша прыгает словно с воздушным шариком»

17:19
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценили выступление Дарьи Усачевой в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи. Ученица Этери Тутберидзе показала лучший результат в программе — 78,41.

Нечего сказать, если действительно хорошо, — сказал Ягудин в эфире Первого канала. — Выступление смотрел, затаив дыхание. Даша прыгает словно с воздушным шариком, так легко.

— Очень хорошая программа Глейхенгауза, хочется его поздравить, — добавила Тарасова. —  Была небольшая потеря равновесия на флипе в каскаде, но Даша молодец, что вытянула. Она катается легко, воздушно.

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