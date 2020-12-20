Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, ставшая знаменитой после сериала «Папины дочки», вышла замуж за фигуриста, заслуженного мастера спорта России Илью Авербуха. Молодожены поделилась кадрами с торжественной церемонии бракосочетания в Instagram.

В комментариях отметился олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин: «Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься», — написал он.

Пост Алексея Ягудина в Instagram. Фото Instagram

Отмечено, что церемония прошла без пышностей — на свадьбе артистов были лишь самые близкие, отметили все в узком кругу.