Ягудин — о свадьбе Авербуха и Арзамасовой: «Я пойду в церковь креститься»
20:03
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, ставшая знаменитой после сериала «Папины дочки», вышла замуж за фигуриста, заслуженного мастера спорта России Илью Авербуха. Молодожены поделилась кадрами с торжественной церемонии бракосочетания в Instagram.
В комментариях отметился олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин: «Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься», — написал он.
Пост Алексея Ягудина в Instagram. Фото Instagram
Отмечено, что церемония прошла без пышностей — на свадьбе артистов были лишь самые близкие, отметили все в узком кругу.
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