Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал выступление Александры Трусовой в произвольной программе на московском этапе «Гран-при». Трусова несколько раз упала, получила за свое выступление 128,12 балла и осталась вне тройки призеров.

«По-человечески очень жалко Трусову в эти секунды. Я не знаю, что пошло не так, — сказал Ягудин в эфире Первого канала. — Много мы увидели падений. Мы прекрасно знаем Трусову как исполнительницу четверного сальхова, лутца, тулупа, но это был не ее день. Причем сальхов она докрутила, но не приземлила.



Девушки не всегда понимают, когда их сравнивают с мужчинами. Но у Сашки мужской характер. Ни у кого из парней сегодня даже не заявлено четырех четверных, тем более никто не их исполняет, а она прыгает.



Не знаю, что делают в «Ангелах Плющенко», сейчас надо их поддержать, но такой Трусову мы никогда не видели. Не помню таких прокатов Александры. Надеюсь, это будет худшим. Надо просто выкинуть его из головы».