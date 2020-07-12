Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на слова Евгения Плющенко о премии , который назвал тот факт, что Александре Трусовой не присудили победу в номинации «Лучший новичок» несправедливым.

Он высказался по этому поводу: «Как можно не дать награду девочке, три раза вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса? Это несправедливо». Трусова тренируется в академии Плющенко. Победу в номинации одержала ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная.

— Смешно... Естественно, Алена Косторная! Вообще без вопросов! — написал Ягудин в Stories своего Instagram.