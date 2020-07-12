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Ягудин — о словах Плющенко о премии ISU «Лучший новичок»: «Смешно»

10:29
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Stories Алексея Ягудина.
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на слова Евгения Плющенко о премии ISU Skating Awards, который назвал тот факт, что Александре Трусовой не присудили победу в номинации «Лучший новичок» несправедливым.

Александра Трусова.«Как можно не дать награду девочке, сделавшей самый сложный прыжок в мире?» Плющенко настаивает, что Трусова должна была получить приз

Он высказался по этому поводу: «Как можно не дать награду девочке, три раза вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса? Это несправедливо». Трусова тренируется в академии Плющенко. Победу в номинации одержала ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная.

— Смешно... Естественно, Алена Косторная! Вообще без вопросов! — написал Ягудин в Stories своего Instagram.

Stories Алексея Ягудина.
Stories Алексея Ягудина.

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