Ягудин - о Самарине: "Спасибо тебе, Саша, за то, что хоть как-то поднимаешь мужское одиночное катание в нашей стране"

Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление вице-чемпиона Европы Александра Самарина в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

– Спасибо тебе, Саша, за эту борьбу, – сказал Ягудин в эфире Первого канала. – Ну а как еще без борьбы становиться чемпионами? Да, уникально выполненный каскад четверной лутц+тройной тулуп в самом начале программы. Между прочим, он набирает за него практически 20 баллов! Самое главное, что помимо нереально крутого каскада потом последовало падение на четверном тулупе, неудачный тройной аксель, но вновь собрался и сделал финальную часть свой произвольной программы. Вот за это спасибо.

Сейчас ему точно не надо говорить: "Простите, мне стыдно". Спасибо тебе, Саша, за то, что хоть как-то поднимаешь мужское одиночное катание в нашей стране. Хочется отметить его тренерский коллектив за этого потрясающего парня. Многие не знают, через что прошел Саша. Он прошел через сложнейшую травму, операцию. Но они спокойно тихо продолжили тренироваться. Просто нужно закрывать свой рот и работать.

Самарин получил за свой прокат 167,95 балла (246,93 в сумме) и занимает промежуточное первое место.

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