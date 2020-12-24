Ягудин о короткой программе Коляды: «Такие прокаты нужно приветствовать стоя»

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин похвалил Михаила Коляду за короткую программу на чемпионате России в Челябинске.

«Такие прокаты нужно приветствовать стоя. Это Миша во всей красе. Смотреть на то, как он прыгает — не просто одно удовольствие, это запредельное счастье. Он настолько сконцентрирован, повзрослел, не разменивается на какие-то эмоции, просто заходит и делает. При этом катается с настроением, создает его в зале. Это действительно очень крутая работа», — сказал в эфире Первого канала Ягудин.

Коляда показал лучший результат в короткой программе, набрав 102,48 балла.

Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу, 25 декабря. Начало — в 14.15 (мск)