Ягудин не сдержал слез после проката Валиевой на чемпионате России
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин остался под большим впечатлением от выступления Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию. Чемпионка мира среди юниоров-2020 показала произвольную программу под «Болеро» Мориса Равеля и довела Ягудина до слез.
— Не знаю, откуда они черпают эту энергетику. Прямо до слез! — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
— Рыдающий Алексей Ягудин — это... Добиться от Леши таких эмоций почти невозможно, — добавил другой комментатор Александр Гришин.
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