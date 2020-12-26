ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Ягудин не сдержал слез после проката Валиевой на чемпионате России

Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин остался под большим впечатлением от выступления Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию. Чемпионка мира среди юниоров-2020 показала произвольную программу под «Болеро» Мориса Равеля и довела Ягудина до слез.

— Не знаю, откуда они черпают эту энергетику. Прямо до слез! — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

— Рыдающий Алексей Ягудин — это... Добиться от Леши таких эмоций почти невозможно, — добавил другой комментатор Александр Гришин.

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