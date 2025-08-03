Ягудин назвал поведение матери Костылевой издевательством

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал ненормальным поведение матери победительницы юниорского первенства России фигуристки Елены Костылевой.

«Мое мнение — это какое-то издевательство, — цитирует РИА Новости Ягудина. — Немножко нестандартная и ненормальная ситуация. Мы можем быть фанатами своих детей и это нормально, но здесь нужно изучать этого персонажа».

Ранее известная своими эмоциональными высказывания мать Елены Костылевой Ирина обвинила тренера 13-летней фигуристки Евгения Плющенко и его супругу продюсера Яну Рудковскую в похищении ее ребенка. Позднее Ирина заявила, что у них с дочерью все хорошо, а Плющенко назвал историю фейковой.

Ягудин вспомнил, как видел общение фигуристки с матерью на тренировке перед турниром.

«Простите, это ненормально. Может, современная молодежь не может без таких родителей, но настолько интегрироваться в жизнь своего ребенка...» — сказал Ягудин.