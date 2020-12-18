Ягудин назвал последствия лишения флага для российских спортсменов

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не стало для него неожиданностью. По его словам, выступления российских спортсменов под нейтральным флагом ударит по их привлекательности для спонсоров.

«Ничего неожиданного не произошло. Неожиданно было бы, если б CAS отменил все санкции, — цитирует «РИА Новости» Ягудина. — Честно говоря, немного устал от этого затянувшегося бана на флаг России. Мы уже в целом привыкли к этому.

Кто-нибудь может сказать, что Загитова и Медведева представляли на последней Олимпиаде не Россию? Они для всех русские из России. Отсутствие флага влияет на решения многих спонсоров приходить в спорт или нет. И это самая большая беда.

Многие спонсоры 10 раз подумают — идти или нет, когда у нас даже флага нет и столько санкций наложено, — продолжил он. — И в итоге пойдут к какому-нибудь блогеру, который открывает рот под дурацкую музыку. Зато у него охваты большие. А в это время у нас спортсмены становятся лучшими в мире, «умирают» на тренировках и достойно представляют свою страну. Но без флага. Потому что кто-то там кушал допинг".

Ягудин считает, что допинг был, есть и всегда будет во всем мире, а во всей это ситуации слишком много политики. По его словам, спорт должен быть вне политики, но в жизни все наоборот, так как спорт стал большой геополитической войной, и многие чистые спортсмены страдают в этой войне.

Напомним, в четверг, 17 декабря, CAS опубликовал решение по суду ВАДА и РУСАДА: российским спортсменам запретили выступать под флагом своей страны на крупных международных соревнованиях до конца 2022 года.