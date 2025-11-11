Ягудин назвал Плющенко «иным фигуристом»

Алексей Ягудин, рассказывая о своем олимпийском золоте, назвал Евгения Плющенко «иным фигуристом».

Беседуя о мотивации в спорте с блогерами, Ягудин вспомнил, как в 2001 году проиграл все турниры.

— У меня тоже есть история в спорте, когда никто не верил. Проиграв все турниры в сезоне-2001/02... другому, иному фигуристу, я потом выиграл олимпийское золото. Так бывает! Сейчас это процитируют, есть в зале люди, которые это сделают, — сказал Ягудин, глядя на корреспондента «СЭ».

Ягудин стал олимпийским чемпионом в 2002 году, также он является четырехкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002). Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014) и трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004).