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Ягудин: «Кто фаворит нового сезона в фигурном катании? Татьяна Тотьмянина»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился ожиданиями от нового сезона в российском фигурном катании.

«От сезона жду только положительные эмоции. Кто фаворит? Татьяна Тотьмянина», — цитирует Ягудина Sport24.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Этапы «Гран-при России» начнутся 25-27 октября в Магнитогорске.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с февраля 2022 года.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алексей Ягудин
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