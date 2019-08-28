Ягудин и Погорилая поздравили Медведеву после ее назначения послом сборной России в Токио-2020
12:27
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поздравил в Instagram двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в связи с ее назначением послом сборной России в Токио-2020.
К нему присоединилась и бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая, написавшая поздравление на их совместной с Медведевой фотографии с того самого чемпионата мира. Тогда Медведева впервые победила на мировом первенстве.
Из Инстаграма Анны Погорилой pic.twitter.com/ndSVWrSQ9c— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) August 28, 2019
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