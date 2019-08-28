Ягудин и Погорилая поздравили Медведеву после ее назначения послом сборной России в Токио-2020

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поздравил в Instagram двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в связи с ее назначением послом сборной России в Токио-2020.

К нему присоединилась и бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая, написавшая поздравление на их совместной с Медведевой фотографии с того самого чемпионата мира. Тогда Медведева впервые победила на мировом первенстве.