Ягудин: «Думаю, Коляда и Алиев на «Гран-при» в Турине могут быть в тройке призеров»
Ягудин считает, что у Коляды и Алиева есть шансы подняться на пьедестал на «Гран-при» в Турине
14:49
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об ожиданиях от выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Дмитрия Алиева на «Гран-при» в Турине.
«Думаю, что наши спортсмены — Коляда и Алиев — на «Гран-при» в Турине могут быть в тройке [призеров]. Но с японцем Юмой Кагиямой, думаю, сейчас бесполезно соревноваться, он достаточно стабилен, что мы наблюдали в течение двух сезонов. А в карьере Коляды единственный пробел — это стабильность, всем остальным он владеет. То же самое касается Алиева. Человек безумно одаренный, имеющий элементы высшей сложности, но всегда нужно кататься чисто, и нам очень хотелось бы это видеть», — цитирует Ягудина ТАСС.
Этап «Гран-при» в Турине пройдет с 5 по 7 ноября.
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