Ягудин: «Думаю, Коляда и Алиев на «Гран-при» в Турине могут быть в тройке призеров»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об ожиданиях от выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Дмитрия Алиева на «Гран-при» в Турине.

«Думаю, что наши спортсмены — Коляда и Алиев — на «Гран-при» в Турине могут быть в тройке [призеров]. Но с японцем Юмой Кагиямой, думаю, сейчас бесполезно соревноваться, он достаточно стабилен, что мы наблюдали в течение двух сезонов. А в карьере Коляды единственный пробел — это стабильность, всем остальным он владеет. То же самое касается Алиева. Человек безумно одаренный, имеющий элементы высшей сложности, но всегда нужно кататься чисто, и нам очень хотелось бы это видеть», — цитирует Ягудина ТАСС.

Этап «Гран-при» в Турине пройдет с 5 по 7 ноября.