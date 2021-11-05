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Ягудин: «Думаю, Коляда и Алиев на «Гран-при» в Турине могут быть в тройке призеров»

Ягудин считает, что у Коляды и Алиева есть шансы подняться на пьедестал на «Гран-при» в Турине
14:49
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об ожиданиях от выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Дмитрия Алиева на «Гран-при» в Турине.

«Думаю, что наши спортсмены — Коляда и Алиев — на «Гран-при» в Турине могут быть в тройке [призеров]. Но с японцем Юмой Кагиямой, думаю, сейчас бесполезно соревноваться, он достаточно стабилен, что мы наблюдали в течение двух сезонов. А в карьере Коляды единственный пробел — это стабильность, всем остальным он владеет. То же самое касается Алиева. Человек безумно одаренный, имеющий элементы высшей сложности, но всегда нужно кататься чисто, и нам очень хотелось бы это видеть», — цитирует Ягудина ТАСС.

Этап «Гран-при» в Турине пройдет с 5 по 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12849113

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Виктория Кравченко все материалы автора
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