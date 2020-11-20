Ягудин дал оценку короткой программе Туктамышевой на этапе «Гран-при» в Москве

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин дал оценку короткой программе Елизаветы Туктамышевой на этапе «Гран-при» в Москве.

— Несвойственный ее стиль, — сказал Ягудин в эфире Первого канала. — Но я помню из прошлого, когда сам заходил на каскад: ты думаешь о втором прыжке и у тебя заваливается первый. Я сейчас не говорю, что конкретно было не так с тройным флипом. Эта она уже сама разберется. Возможно, думала о втором тулупе. Но прекрасно исполненный тройной аксель.

Это только второй ее официальный турнир. Сейчас работа была проведена.