ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Ягодка опять». Пост Навки о дне рождения

12:40
Татьяна Навка. Фото Instagram
Татьяна Навка. Фото Instagram
Теги:

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, как отметила свое 45-летие.

— Мой вчерашний день был совершенно потрясающим, даже несмотря на такое сложное время! — написала Навка в Instagram. — Вы, мои дорогие, замечательные и самые лучшие люди на свете, мои родные, друзья, поклонники и подписчики сделали его необыкновенным! Мне позвонили, прислали сообщения, написали просто огромное количество таких тёплых слов, пожеланий, комплиментов, даже стихов, что у меня нет слов, только эмоции и благодарность! Спасибо вам всем за то, что любите, уважаете и цените! Вы мои самые лучшие!

Одним из хештегов, сопроводивших запись стал «ягодка опять».

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир