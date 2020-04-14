«Ягодка опять». Пост Навки о дне рождения

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, как отметила свое 45-летие.

— Мой вчерашний день был совершенно потрясающим, даже несмотря на такое сложное время! — написала Навка в Instagram. — Вы, мои дорогие, замечательные и самые лучшие люди на свете, мои родные, друзья, поклонники и подписчики сделали его необыкновенным! Мне позвонили, прислали сообщения, написали просто огромное количество таких тёплых слов, пожеланий, комплиментов, даже стихов, что у меня нет слов, только эмоции и благодарность! Спасибо вам всем за то, что любите, уважаете и цените! Вы мои самые лучшие!

Одним из хештегов, сопроводивших запись стал «ягодка опять».