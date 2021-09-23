Яблоков лидирует после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне
23 сентября 2021, 22:37
Российский фигурист Илья Яблоков лидирует после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне. Он набрал 78,89 балла.
На втором месте Ен Хиун Ча из Южной Кореи (67,33). Тройку замкнул Мэттью Нильсен из США (65,80).
Произвольные программы фигуристы представят 24 сентября.
Любляна, Словения
«Гран-при» среди юниоров, 5-й этап
Юноши
Короткая программа
1. Илья Яблоков (Россия) — 78,89
2. Ен Хиун Ча (Южная Корея) — 67,33
3. Мэттью Нильсен (США) — 65,80
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