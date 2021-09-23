Российский фигурист Илья Яблоков лидирует после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне. Он набрал 78,89 балла.

На втором месте Ен Хиун Ча из Южной Кореи (67,33). Тройку замкнул Мэттью Нильсен из США (65,80).

Произвольные программы фигуристы представят 24 сентября.

Любляна, Словения

«Гран-при» среди юниоров, 5-й этап

Юноши

Короткая программа

1. Илья Яблоков (Россия) — 78,89

2. Ен Хиун Ча (Южная Корея) — 67,33

3. Мэттью Нильсен (США) — 65,80