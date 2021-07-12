«Яблоко от яблони». Навка показала фото с удивительно на нее похожей старшей дочерью
13:09
21-летняя Александра Жулина с мамой приехали в Санкт-Петербург. 46-летняя Татьяна Навка выложила совместное фото в Instagram.
«Как быстро же они растут! Как говорится, яблоко от яблони!» — подписала кадр двукратная чемпионка мира в танцах на льду.
Первым снимок экс-жены и дочери прокомментировал Александр Жулин.
«Э, алло! А папа?» — пошутил фигурист и тренер.
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