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«Яблоко от яблони». Навка показала фото с удивительно на нее похожей старшей дочерью

13:09
Татьяна Навка с дочерью. Фото Instagram
Татьяна Навка с дочерью. Фото Instagram
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21-летняя Александра Жулина с мамой приехали в Санкт-Петербург. 46-летняя Татьяна Навка выложила совместное фото в Instagram.

«Как быстро же они растут! Как говорится, яблоко от яблони!» — подписала кадр двукратная чемпионка мира в танцах на льду.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Первым снимок экс-жены и дочери прокомментировал Александр Жулин.

«Э, алло! А папа?» — пошутил фигурист и тренер.

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Иван Шитик все материалы автора

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