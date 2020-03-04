«Я же дурная». Туктамышева объяснила, почему смеялась над фамилией Дзюбы

Елизавета Туктамышева объяснила, почему смеялась над фамилией форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы в одном из интервью. Фигуристка болеет за питерскую команду.

— Я же дурная (смеется). У меня бывает такое: что-то в голову взбредет, что-то смешное для себя нашла, и понеслась, — цитирует Туктамышеву «Спорт день за днем». — И никто ничего не понимает. Для меня это было абсолютно нормально, поэтому я даже не помню, почему я смеялась над фамилией Дзюбы.

— Вы брали интервью у футболистов «Зенита» — Кристиана Нобоа и Клаудио Маркизио. И говорили, что Клаудио ваш любимый футболист в «Зените». Почему именно он? Это связано с вашей любовью к Италии?

— Скорее всего, да. Не хотелось в этом признаваться. Хотелось, чтобы все думали, что я очень хорошо разбираюсь в футболе и его манера игры мне так понравилась. Но я думаю, да, сыграло небольшую роль то, что этот футболист из Италии.