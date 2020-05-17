«Я за ужесточение до 17-18 лет». Татьяна Тарасова высказалась, каким должно быть взрослое фигурное катание

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. Она высказалась о том, нужно ли вводить более жесткий возрастной ценз в женском фигурном катании, который сегодня составляет 15 лет.

— Женское катание никогда не было таким юным, как сегодня. Как относитесь к разговорам о необходимости ввезти более жесткий возрастной ценз — ведь теперь уже даже в 19-20 лет фигуристок выбрасывает на обочину следующее поколение маленьких девочек?

— Положительно. Только ненамного. Сейчас во взрослые переходят в 15 лет, а я бы сделала — в 17. Или 18. И тогда у нас было бы все обеспечено — даже если бы новые правила ввели прямо сейчас. У нас есть выдающиеся катальщицы, которые этому цензу соответствуют, — и Женя Медведева, и Алина Загитова, и Лиза Туктамышева. Мы могли бы тремя девочками выигрывать турниры для спортсменок старше 18 лет и тремя — младше 18. А дальше идут следующие. У Этери Георгиевны очень много хороших девочек. Скажу больше — супердевочек!

— Выделять из них пока никого не хотите?

— Почему? Камилу Валиеву.

— Все это здорово. Но грустно оттого, что такие длительные карьеры, как у Ирины Слуцкой или Каролины Костнер, станут невозможны. Особенно у нас — с такой-то конкуренцией.

— Каролина, кстати, говорит: «Я не ушла». Но не выступает. В спорте, если ты не выступаешь и у тебя нет травмы — то ты ушел. Вообще, могу сказать, что нам введение более жесткого возрастного ценза было бы выгодно.

— Вот как! А многие как раз считают, что те, кто его лоббирует, делают это как раз против интересов России.

— Считать можно все, что угодно, но у нас не у дел остались выдающиеся спортсменки — например, Медведева, — поскольку они не прыгают четверной. Прыгает только Туктамышева. Вот они бы и соревновались с девочками из других стран — американками, кореянками, японками. Это были бы очень достойные женские соревнования, которые, может, были бы не так отягощены прыжками в три с половиной — четыре оборота. А девочки до 17 лет удивляли бы нас техникой.

Мне кажется, мир сейчас устроен так, что такие взрослые соревнования смотрели бы, и они были бы очень интересными. Потому что тех, кто постарше, мы уже успели полюбить и знаем их спортивный путь. Мы сопереживаем им, отдаем должное за то, что они не ушли в какой-то балет на льду и продолжают здесь вкалывать. Это вызывает уважение и желание наблюдать за тем, как они развиваются. Мы же этого не видим, потому что они не выступают!

— Вам жалко старших фигуристок из-за того, что сейчас происходит?

— Да, мне их очень жалко. Им не нашлось применения. Они стараются и ни в чем не виноваты. Но технический прогресс развивается так быстро, что эти девочки за ним не успевают. Они были первооткрывателями каскадов «три-три», но когда стало «четыре-три» — как раз находились в пубертатном возрасте, в котором не умножают, а сохраняют. Сейчас они из этого возраста вышли — и могли бы украшать собой все соревнования. Думаю, такая смена возрастного ценза никому бы не повредила. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Тарасовой — на сайте «СЭ»