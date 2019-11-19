«Я всегда буду рядом и всегда готов помочь!» Теплое поздравление для Медведевой с днем рождения от Авербуха

Российских хореограф Илья Авербух поздравил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с 20-летием в своем Instagram.

— Для меня ни регалии, ни чемпионские звания, ни любой другой эфемерный успех не являются мерилами значимости человека, — написал Авербух. — Когда я говорю о Жене Медведевой, я всегда в первую очередь говорю о большой личности, которая живет в юном хрупком теле. Женя не просто чемпионка мира, вице-чемпионка Олимпийский игр. Для меня она в первую очередь личность! Человек, у которого есть внутренняя сила и внутренний стержень. Человек, который умеет мыслить, чувствовать и работать, отдавая всего себя целиком.

Каждый новый год нашей жизни — это новый этап, мы не начинаем нашу его с нуля, мы продолжаем идти вперед, стараясь не оглядываться на ошибки и неудачи прошлого. Для меня Женя родной и близкий человек, мы провели на льду много времени и поставили не одну хорошую и глубокую программу. Мы делали это вместе, именно потому, что она всегда привносила свои идеи, которые добавляли индивидуальности и особенности.

Она неспроста стала такой, у нее потрясающая мама Жанна, у которой сегодня тоже праздник. Ведь мы переживаем дни рождения своих детей куда более трепетно, чем свои. Жанна, спасибо Вам за такую девочку. Пусть Вам обеим сопутствует удача по жизни! Я всегда буду рядом и всегда готов помочь!

Авербух является постановщиком многих программ фигуристки, в том числе короткой программы этого сезона, олимпийской короткой программы в Пхенчхане-2018, обеих программ в сезоне-2016/17, а также произвольной программы сезона-2015/16.

19 ноября фигуристке исполнилось 20 лет. Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20