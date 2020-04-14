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«Я уже три недели хожу в одних трениках». Навка пошутила про наряды и семечки у Урганта

11:59
Татьяна Навка. Фото Instagram
Татьяна Навка. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в честь своего 45-летия стала гостьей передачи «Вечерний Ургант», в которой рассказала, как живет во время карантина из-за коронавируса.

— Я уже три недели хожу в одних трениках, — рассказала Навка. — Спасибо, что позвали к себе — это повод нарядиться, надеть каблуки, накраситься, сделать прическу. Признаюсь, такой размеренный образ жизни затягивает: треники, вот это все.

Увеличилась частота подходов к холодильнику, под сериальчик идут семечки, ужас, но я же с Украины, а как же? «Мир Дикого запада», «Папу» уже посмотрели — два сезона. Мне понравилось.

Навка является женой Дмитрия Пескова (пресс-секретаря президента России Владимира Путина).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=iH5yfVuSbkk

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