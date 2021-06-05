«Я тебе не нравлюсь? Поплачу об этом потом, если вспомню». Загитова выложила в Tik tok
20:16
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новый ролик в своем Tik tok.
«Я тебе не нравлюсь? Я поплачу об этом потом, если вспомню», — сказала Загитова.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.
14 мая стало известно, что Загитова не попала в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.
Читайте также
Карьера суперзвезды подходит к концу? Малкин ложится на операцию и пропустит начало следующего сезона
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю