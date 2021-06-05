«Я тебе не нравлюсь? Поплачу об этом потом, если вспомню». Загитова выложила в Tik tok

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новый ролик в своем Tik tok.

«Я тебе не нравлюсь? Я поплачу об этом потом, если вспомню», — сказала Загитова.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

14 мая стало известно, что Загитова не попала в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.