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«Я смотрел короткую программу Косторной в прямом эфире и почти плакал». Риппон — о победительнице Finlandia Trophy

09:32
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Американский фигурист Адам Риппон в своем официальном Twitter отметил, что катание победительницы Finlandia Trophy Алены Косторной, набравшей по сумме двух прокатов 234,84 балла, прекрасно и без тройных акселей.

Я смотрел ее короткую программу в прямом эфире, когда я собирался в Финляндию, и чуть не плакал, — написал Риппон. — Она невероятно хороша хоть с тройными акселями, хоть без них.

Косторная триумфально начала взрослую карьеру, Туктамышева cнова стала второй

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