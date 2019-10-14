Американский фигурист Адам Риппон в своем официальном Twitter отметил, что катание победительницы Finlandia Trophy Алены Косторной, набравшей по сумме двух прокатов 234,84 балла, прекрасно и без тройных акселей.

Я смотрел ее короткую программу в прямом эфире, когда я собирался в Финляндию, и чуть не плакал, — написал Риппон. — Она невероятно хороша хоть с тройными акселями, хоть без них.

I'm replying to my own tweet because I watched her short program live when I wan in Finland and almost cried. She's SO good. With or without triple axels. — Adam Rippon (@Adaripp) October 13, 2019

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