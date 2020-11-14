«Я сейчас тоже как заплачу!» Исинбаева не сдержала эмоций после слез Тодоренко на «Ледниковом периоде»

Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров станцевали под музыку из кинофильма «Сибирский цирюльник» на шоу «Ледниковый период». Член жюри, многократная рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поставила паре оценку 5,9 за артистизм.

— Лен, можно к вам вопрос? Вы этот фильм видели? — спросил Илья Авербух.

— Видела, — ответила Исинбаева.

— А эту сцену помните?

— Не помню.

— Какие могут быть еще вопросы.

— Илюш, а почему я должна помнить сюжет, если они мне его не показали? Я считаю, что это — недоработка. Мы тут — судьи. И имеем свою точку зрения. Я сейчас тоже как заплачу! Никто меня не любит. Меня столько критикуют за все! — эмоционально закончила Иснбаева.

— Наша задача — чтобы люди и посмотрели. Я надеюсь, что после этой сцены люди еще раз посмотрят этот замечательный фильм и эту потрясающую сцену. Просто нужно открыть свое сердце, и вы услышите его, — подытожил Авербух.