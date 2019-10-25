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«Я подустала от противопоставлений «Медведева против Загитовой». Двукратная чемпионка мира — о борьбе с собой

10:43
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в видеоинтервью Первому каналу отметила, что собирается исключительной с самой собой.

— Люди всегда воспринимают всегда так — кто-то против кого-то, — сказала Медведева. — Я против себя. Подустала от противоспоставлений «Медведева против Загитовой» или «Медведева против Трусовой». В следующем сезоне будет Медведева еще против кого-то. Давайте будет Медведева против Медведевой. Я бросаю вызов сама себе — изучение четверного прыжка и построение тела, которого у меня никогда не было.

Медведева представит короткую программу на канадском этапе «Гран-при» в пятницу 25 октября в 23.51 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/odin-den-s-evgeniey-medvedevoy-zhizn-i-trenirovki-v-kanade

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