Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в видеоинтервью Первому каналу отметила, что собирается исключительной с самой собой.

— Люди всегда воспринимают всегда так — кто-то против кого-то, — сказала Медведева. — Я против себя. Подустала от противоспоставлений «Медведева против Загитовой» или «Медведева против Трусовой». В следующем сезоне будет Медведева еще против кого-то. Давайте будет Медведева против Медведевой. Я бросаю вызов сама себе — изучение четверного прыжка и построение тела, которого у меня никогда не было.

Медведева представит короткую программу на канадском этапе «Гран-при» в пятницу 25 октября в 23.51 по московскому времени.