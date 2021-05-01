Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Я очень большой твой друг!» Филипп Киркоров ответил на поздравления сына Плющенко

22:41
Филипп Киркоров. Фото Instagram
Филипп Киркоров. Фото Instagram
Теги:

Известный певец Филипп Киркоров поблагодарил Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, за поздравления с днем рождения. Накануне Киркорову исполнилось 54 года.

«С днем рождения, дорогой и любимый, Дядя Филипп Киркоров! Самый весёлый и добрый! Я очень счастлив, что у меня есть такой друг», — написал Александр в Instagram.

«Мой дорогой, любимый мальчик, спасибо за поздравление. Ты, правда, хоть и совсем еще маленький, но знай, что я очень Большой твой Друг», — ответил певец в комментариях.

Читайте также

Костомаров отреагировал на переход Трусовой в группу к Тутберидзе
Во Франции и Германии прошли задержания на первомайских демонстрациях
Водитель грузовика раскрыл подробности смертельного ДТП на Ставрополье
Как актер Никита Панфилов узнал об измене жены

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд