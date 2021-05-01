«Я очень большой твой друг!» Филипп Киркоров ответил на поздравления сына Плющенко
22:41
Известный певец Филипп Киркоров поблагодарил Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, за поздравления с днем рождения. Накануне Киркорову исполнилось 54 года.
«С днем рождения, дорогой и любимый, Дядя Филипп Киркоров! Самый весёлый и добрый! Я очень счастлив, что у меня есть такой друг», — написал Александр в Instagram.
«Мой дорогой, любимый мальчик, спасибо за поздравление. Ты, правда, хоть и совсем еще маленький, но знай, что я очень Большой твой Друг», — ответил певец в комментариях.
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