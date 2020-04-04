Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что устраивает себя как фигуристка.

— Я нравлюсь самой себе как фигуристка, поэтому у меня нет желания превращаться в другого человека, — приводит японский журнал Number Plus слова Медведевой. — Все в моей жизни, от прошлого до настоящего, — это путь, который я выбрал и по которому я иду.

Честно говоря, я не хотела бы говорить о последних двух сезонах. Два года назад я не ожидала, что на меня обрушится столько трудностей сразу. В некоторых моментах приходилось прикладывать очень много сил, но теперь я привыкла жить в Канаде и чувствую, что жизнь налаживается, хотя тяжелые времена у меня по-прежнему бывают.

В настоящий момент 20-летняя фигуристка покинула Канаду, где тренировалась под руководством Брайана Орсера, и отправилась в Японию для подготовки к ледовому шоу «Сейлор Мун» в начале июне, где она должна исполнить главную роль.