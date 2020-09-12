«Я не виню Загитову». Фанат приехал на прокаты из Петербурга

Журналист «СЭ» на подходах к арене «Мегаспорт» встретил болельщика фигурного катания из Петербурга, который специально приехал на контрольные прокаты сборной России ради Алины Загитовой.

— Я купил недешевые билеты в Москву и на прокаты и, вот, теперь не могу даже пронести цветы на арену, — сказал болельщик. — Запрещают. Впрочем, их теперь и дарить некому. Алина «подставила» своим снятием? Нет, я не согласен. Так сложились обстоятельства, она не могла. Верю, что она вернется.

Добавим, что фанат в итоге не стал оставлять цветы на газоне, как планировал заранее, а передал цветы журналисту. Корреспондент постарается передать букет Этери Тутберидзе или кому-то из команды «Хрустального». (Дмитрий Кузнецов)