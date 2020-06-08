«Я не против трансов и лесбиянок, я против пропаганды». Ягудин извинился за резкие слова

Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин извинился за резкие высказывания в адрес бывшего американского фигуриста Адама Риппона, который пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

Ранее Ягудин написал в Instagram: «###, Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!»

— Вчера в моем «инстаграме» был сделан очень глупый пост, за который мне крайне неудобно. В интернете я прочитал новость о том, что известный американский фигурист пожертвовал 1000 долларов фонду помощи черным транссексуалам. Сама по себе новость, согласитесь, немного странная, и на эмоциях я позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова. Ошибки действительно нужно признавать.

Я и вчера, естественно, не желал никому ничего плохого. Тем более смерти. Просто злился на ситуацию. А ситуация такова. Я живу в этом мире, мои дочки растут в этом мире, где создаются фонды помощи черным транссексуалам. Что это вообще такое? В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. А что такое фонд помощи черным транссексуалам? Причем тут цвет кожи и о какой помощи идет речь, если они сами выбрали эту дорогу?

Я не против ни геев, ни трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я не против. Но я против пропаганды. Мне кажется, общественности не нужна информация, кто с кем спит. Эта информация также не нужна моим дочкам.

Все то, что я сказал, безусловно, не оправдывает мой вчерашний поступок. Я публичный человек и должен следить за тем, что говорю, что выкладываю в соцсети. Еще раз прошу прощения за резкие вчерашние слова. Желаю всем любви, здоровья, берегите своих детей", — сказал Ягудин на видео в Instagram.

«Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли». Ягудин оскорбил американского фигуриста, вступившегося за транссексуалов