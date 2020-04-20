Австрийская фигуристка Беатрикс Шуба высказалась в адрес фигуристок группы Этери Тутберидзе. Она считает, что карьера таких гениев, как Александра Трусова, будет недолговечной.

— В этом сезоне мы наблюдаем настоящую революцию четверных — несколько девушек на постоянной основе делают квады на соревнованиях. Для вас это позитивный шаг?

— С одной стороны, меня поражают такие смелые и талантливые девочки, — приводит «Спорт-бизнес газета» слова Шубы. — Та же Александра Трусова — я просто поражаюсь ее таланту, бесстрашию и мастерству! В 16 лет исполнять практически все виды четверных — уму непостижимо. С другой стороны, объективно к катанию Трусовой очень много вопросов. Я не вижу у нее программы — я вижу разрозненный набор элементов, которые собрали вместе. Весь упор — на прыжки.

Второй момент — это недолговечность карьеры таких технических гениев. Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это не звучало. Они выступают на серьезном уровне один — два года, выигрывают все возможные медали, а потом исчезают. Это физиология — они растут, тело меняется. И вместо них появляются новые фигуристки, которые выучили еще более сложные комбинации прыжков. Через один — два года снова смена поколения. Замкнутый круг! О каком настоящем женском катании можно говорить, если в 17 лет олимпийская чемпионка завершает карьеру?

Не говорю уже о том, что четверные очень опасны. Здесь уже каждый сам для себя оценивает эти риски, но вряд ли я бы разрешила тренеру ставить моей 11-летней дочке четверной. В России же это уже в порядке вещей, как я поняла. Нужно ведь помнить, что спорт — это не навсегда. Девушкам после фигурного катания предстоит еще быть мамами. Этери Тутберидзе должна ведь это понимать.

Я не тренер, поэтому не хочу строго судить. Но я добилась многого в спорте и больше 50 лет работаю в фигурном катании, поэтому могу выражать свою точку зрения. И считаю, что подход российских тренеров в постоянном поиске вариантов усложнения программ неправильный. Не одними прыжками должно жить фигурное катание.