"Я люблю вызов и челлендж". Загитова - о своем пути

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagram поделилась фрагментом рекламного видеоролика для Puma.

- Фигурное катание – это не просто карьера и работа, это моя жизнь, - рассказала в нем Загитова. - Я чувствую себя собой, когда надеваю коньки. Когда просто – это не для меня, я люблю вызов и челлендж. Это мне просто необходимо.

Фигурное катание – это полет. Я чувствую себя свободной и сильной, когда катаюсь. Мне повезло, что моя команда и болельщики верят в меня. Спасибо им! Но самое главное - оставаться собой.

Фигуристка также является чемпионкой мира, Европы, России и победительницей Финала "Гран-при".Олимпийская чемпионка выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.